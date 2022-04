Ottime notizie da Castel Volturno: Spalletti ritrova il centrocampo contro l’Atalanta

La Gazzetta dello Sport – Ottime notizie da Castel Volturno: centrocampo al completo contro l’Atalanta.

Spalletti sorride, i recuperi in extremis contro l’Atalanta rasserenano il tecnico:

“Frank Anguissa ieri si è allenato in gruppo, svolgendo l’intera seduta e dunque può essere ritenuto recuperato. Il che significa riacquisire fisicità in mezzo, particolare fondamentale quando l’avversario si chiama Atalanta. Sembra essere in ripresa anche Fabian Ruiz, sfebbrato, che ha lavorato solo in palestra, anche per evitare di prendere freddo. Mentre Zielinski ha fatto solo lavoro di scarico essendo rientrato dalla nazionale. Anche le condizioni del polacco non sembrano destare preoccupazione”.

