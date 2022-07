Jorge Jesus saluta Kim: “Il club interessato sta pagando la clausola”

Jorge Jesus annuncia l’addio di Kim

Jorge Jesus, allenatore del Fenerbache, ha praticamente annunciato l’addio di Kim Min Jae, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Ecco quanto dichiarato:

“Il club interessato a Kim sta pagando la clausola rescissoria nel contratto del giocatore. In questo caso, non c’è nulla che il club possa fare. è stato un duro colpo per noi. Era un giocatore importante nel nostro sistema. Non possiamo negare le caratteristiche“.

