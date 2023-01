Napoli, il report della seduta di allenamento mattutina

La SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta mattutina di allenamento presso il Konami Training Center.

Questa mattina il Napoli ha effettuato la seduta di allenamento mattutina presso il Konami Training Center di Castel Volturno. Di seguito la SSC Napoli ha come di consueto riportato ciò che è stato svolto dalla squadra in vista della ripresa del campionato.

“Ultima seduta del 2022 per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro con Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto torello. Di seguito la rosa si è divisa in due gruppi che hanno svolto lavoro tecnico tattico sul campo 1 e sul campo 2. Domani primo allenamento del nuovo anno con una seduta pomeridiana.”

📌 Report allenamento https://t.co/8l5h2kS0RA — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 31, 2022

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

