Napoli, due club tedeschi su Demme, De Laurentiis fa una richiesta

Il centrocampista del Napoli Diego Demme sarebbe corteggiato da due club tedeschi ed Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto una richiesta.

Diego Demme non ha ancora trovato grande spazio nel Napoli di Luciano Spalletti nonostante il campionato sia quasi alla seconda parte. Il centrocamposta italo tedesco si starebbe dunque guardando intorno al fine di trovare un club disposto a dargli maggiore minutaggio in campo ma ad oggi non sarebbe arrivata nessuna offerta nonostante ci sarebbe qualche club interessato.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la questione soffermandosi anche sulla richiesta di Aurelio De Laurentiis:

“Nel Napoli di Spalletti, complice un infortunio e l’esplosione di Lobotka, Diego Demme ha fatto soprattutto da spettatore e adesso, a costo di vedere i compagni festeggiare lo scudetto senza di lui, punta a cambiare maglia: Bayern Leverkusen, Stoccarda e Salernitana lo seguono, ma nessuna delle tre ha ancora messo sul tavolo i 5 milioni richiesti da De Laurentiis.”

Fonte foto: Instagram, @diegodemme

