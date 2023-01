Inter-Napoli, la situazione in casa nerazzurra

Il Corriere dello Sport analizza la situazione in casa Inter in vista della sfida di campionato contro il Napoli.

Mancano quatto giorni alla sfida di campionato tra Inter e Napoli ed entrambe le due compagini si stanno allenando al meglio per arrivare in massima forma al match. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione circa i giocatori in casa nerazzurri.

Secondo il quotidiano l’unico giocatore assente potrebbe essere De Vrij:

“Anche il centrale olandese, a sua volta reduce dal Mondiale, si porta dietro qualche ammaccatura. Lavoro personalizzato per non forzare sulla caviglia, fino al week-end che precede Inter-Napoli. Da oggi il difensore potrebbe quindi caricare un po’ di più. Il reparto arretrato, per adesso, prevede un Acerbi schierato al fianco di Skriniar e Bastoni. Dumfries (aspettando che cresca di condizione) e Dimarco esterni di centrocampo, nel 3-5-2 di Inzaghi. In pratica una formazione che, in nove giocatori su undici – le eccezioni sarebbero Lautaro e, appunto, De Vrij – è quella schierata nella vittoria a Bergamo prima della lunga sosta.”

Fonte foto: Instagram, @inter

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Arriva la ‘bomba di Kvara: scatta l’allerta Capodanno a Napoli

Inter-Napoli, San Siro quasi sold-out: ecco quanti saranno i supporter azzurri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Atalanta-AZ, l’errore di Palomino è clamoroso: gli olandesi passano dopo 27 secondi