Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli:”Vi chiedo responsabilità, rispettate le regole”

Lettera ai giovani del sindaco di Bacoli Josi Della Ragione

Attravero il suo account ufficiale Facebook, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha pubblicato un post diretto ai giovani. Con l’inizio della fase 2, il comune di Bacoli è stato preso d’assalto dai giovani per godere delle sue splendide spiagge. Il giovane primo cittadino, ha lanciato un monito a tutti coloro che questi giorni hanno fequebtato i litorali del comune flegreo. Ecco il post: “Lettera ai giovani. Avete tutto il diritto di stare insieme. E di godere il mare, la spiaggia, l’estate. Nessuno vuole negarvi nulla. Sono gli anni più belli della vostra vita. Ma dovete darci una mano. Dovete aiutarmi. Altrimenti torniamo al punto di partenza. Altrimenti torniamo tutti dentro. Queste immagini sono incommentabili. Fanno cadere le braccia. Vi chiedo responsabilità. Vi esorto a rispettare le regole. Mascherina e distanziamento sociale. Punto. Ripeto, abbiamo avuto tutti 15 anni, 20 anni. Vi sentite imbattibili, infallibili. Ma potreste portare a casa il Coronavirus: contagiare i vostri genitori, i vostri nonni. Non ve lo perdonereste mai. Mai. Statemi a sentire. Potete uscire, potete fare il bagno, potete vivere la nostra splendida città. Ma non così. Assolutamente non così. Vi scrivo col cuore in mano, come un fratello maggiore. Vinciamo questa guerra. Ho bisogno di voi.”

