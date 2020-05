Ferlaino:”Ecco perchè esonerai Simoni. Ho un grande rimpianto”

L’ex presidente Corrado Ferlaino sull’esonero di Gigi Simoni

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli degli anni d’oro, ha rilasciato un interessante intervista al quotidiano Il Mattino. Ecco quanto dichiarato: “Perché licenziai Simoni? Per gelosia, potrei dire con una battuta. Mi disse: “Presidente, ho firmato con l’Inter”. Apprezzai il suo coraggio e la sua onestà. Però… Simoni ne parlò anche alla squadra che da quel momento non girò più e perdeva posizioni in classifica. ra i tanti ricordi mi sono venute in mente le partite di Coppa Italia contro la Lazio, in cui l’arbitro Collina ci fece rimanere in nove, e l’Inter. Bellissime, appassionanti. Penso che se Simoni fosse rimasto avremmo vinto quella Coppa: ho questo rimpianto. Sul 98 e il rigore negato a Ronaldo in occasione della sfida tra Juventus e Inter? C’era già Moggi alla Juve, vero? “

