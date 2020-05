Napoli, notte di follia. Aggrediti due vigili al Vomero

Notte di follia quella vissuta a Napoli, anche due vigili aggrediti

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, a Napoli è stata una notte di follia. Oltre al traffico del lungomare, si segnala anche un aggressione a suon di calci e pugni ai danni di due agenti della Polizia Municipale al Vomero. Un uomo di 35 anni a Via Aniello Falcone, alla richiesta dei documenti da parte dei due agenti ha pensato bene di aggredirli. Al momento la sua posizione è al vaglio della Procura, al momento è in stato di fermo.

