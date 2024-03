Corriere dello Sport – Juan Jesus ha chiesto riservatezza anche ai compagni

L’edizione odierna del quotidiano ha svelato che Juan Jesus, ritornato a Napoli, avrebbe chiesto ai compagni riservatezza sul caso che lo ha reso protagonista con Acerbi, durante la sera di San Siro. Il giocatore avrebbe esortato i compagni a mettersi al lavoro e lasciare alle spalle questa brutta vicenda: “Juan Jesus, domenica, non è rientrato a Napoli da Milano a bordo del charter della squadra dopo la partita, come quasi tutti i suoi compagni; ieri, poi, è tornato in campo al centro sportivo di Castel Volturno insieme con i colleghi, dopo i tre giorni di relax concessi da Calzona. Lavoro e via.

E la richiesta di rispettare la riservatezza imposta dall’inchiesta, e dal suo buon senso, ribadita a tutti quelli che hanno provato a carpire qualche dettaglio di queste giornate complesse, impegnative. Un’esperienza che avrebbe decisamente evitato”.

