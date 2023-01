Tuttosport – Juve, continuano i guai: questione stipendi ancora da valutare.

La Juventus continua a tremare, perché i guai in casa bianconera, non potrebbero essere finiti qui. Lo scorso 29 novembre, la Corte della FIGC aveva aperto un altro filone in merito all’indagine, quello della famosa “manovra stipendi”, sul quale però la giustizia sportiva non ha ancora emanato alcuna sentenza. Si sospetta che questo possa infliggere altri punti di penalizzazione a discapito della squadra, già nella stagione corrente. Questo al saldo dell’esito del ricorso (che va considerato scontato) al Collegio di Garanzia del CONI per la sentenza di ieri.

