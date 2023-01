Ziliani sulla Juventus: “Anni di silenzi, i trofei sono refurtiva”

Paolo Ziliani è nuovamente intervenuto sulla Juventus, andando contro ciò che ha scritto La Gazzetta dello Sport.

Il giornalista Paolo Ziliani ritorna a parlare dell’inchiesta che ha colpito la Juventus all’indomani della sentenza. In particolare Paolo Ziliani si scaglia contro La Gazzetta dello Sport, affermando che per anni non avrebbe parlato delle faccende spinose di cui i dirigenti della Juventus sarebbero stati protagonisti.

“Scusa Gazzetta, invece di fare questi titoli ipocriti perchè hai passato anni a stare zitta sulle malefatte dei dirigenti juventini che erano sotto gli occhi di tutti? Avresti almeno informato i tifosi, che invece hai portato senza preparazione a questo frontale (e non è finita).”

Scusa #Gazzetta, invece di fare questi titoli ipocriti perchè hai passato anni a stare zitta sulle malefatte dei dirigenti juventini che erano sotto gli occhi di tutti? Avresti almeno informato i tifosi, che invece hai portato senza preparazione a questo frontale (e non è finita) pic.twitter.com/pzVYU4vejs — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 21, 2023

Successivamente Paolo Ziliani pone l’accento sui trofei vinti dalla Juventus durante gli scorsi anni, affermando che questi ultimi sarebbero refurtiva da nascondere.

“La diseducazione. All’indomani della prima (ce ne saranno altre) condanna della Juventus per i suoi illeciti comportamenti, riaffermare i 19 trofei vinti come se fossero un fiore all’occhiello e non la refurtiva da nascondere con vergogna.”

La diseducazione. All’indomani della prima (ce ne saranno altre) condanna della #Juventus per i suoi illeciti comportamenti, riaffermare i 19 trofei vinti come se fossero un fiore all’occhiello e non la refurtiva da nascondere con vergogna. #Gazzetta, Italia, #21gennaio 2023. pic.twitter.com/iEPbJ7jSq7 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 21, 2023

