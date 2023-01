Gollini al Napoli, stabilito il giorno delle visite mediche

Il portiere Pierluigi Gollini sarebbe sempre più vicino al Napoli: secondo Ciro Venerato sarebbero state fissate anche le visite mediche.

Il giornalista RAI Ciro Venerato è intervenuto sulla faccenda relativa al Napoli ed all’estremo difensore Pierluigi Gollini. Il giocatore classe 1995 è ormai accostato alla Società azzurra da un po’ di tempo e secondo Ciro Venerato la trattativa sarebbe verso la conclusione. Il giornalista ha parlato ai microfoni della trasmissione “Tutto Calcio”, in onda su RAI 2.

Secondo quanto dichiarato il giorno in cui ci saranno le visite mediche sarebbe già stato fissato: si parla di martedì 24 gennaio. Successivamente ci sarà la firma sul contratto.

Ecco le parole del giornalista:

“Il Napoli ha definito anche il giorno in cui Pierluigi Gollini effettuerà le visite mediche. Per tale occasione il portiere è atteso martedì a Villa Stuart, Roma. Successivamente il calciatore firmerà il contratto con il club, quindi inizierà la nuova avventura in maglia azzurra dove sarà il vice Meret, come stabilito dalle gerarchie.”

