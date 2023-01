Salernitana-Napoli, Nicola tenta una formazione inedita

Il tecnico della Salernitana Davide Nicola avrebbe optato per un modulo di formazione inedito in vista del Napoli.

In occasione di Salernitana-Napoli il tecnico Davide Nicola avrebbe già deciso l formazione da schierare in campo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulle sue scelte relative al match.

Ecco quanto riportato:

“La linea potrebbe essere a quattro con il rientrante Daniliuc e Bradaric esterni, Gyomber e Lovato centrali. È chiaro che dovrà migliorare tutta la fase difensiva e quindi sugli esterni ci sarà bisogno di maggiore densità. I tre mediani dovrebbero essere Lassana Coulibaly, Nicolussi Cavaglia e Vilhena (da vedere se Coulibaly a destra o dalla parte opposta), mentre Candreva giocherebbe in appoggio alle due punte, Dia e Piatek. Proprio Vilhena e Candreva dovrebbero essere gli uomini chiave dello schieramento granata. Entrambi, infatti, con i loro movimenti potrebbero far variare in modo dinamico il volto della Salernitana, che diventerebbe così un 4-4-2 o un 4-3-2-1.”

Fonte foto: Instagram, @ussalernitana1919official

