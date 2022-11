Juve-Milik: si lavora sul riscatto, al Napoli il 30%

Il Napoli incasserà il 30% della cifra del riscatto di Arek Milik

In casa Juventus si pensa già al riscatto di Arkadiusz Milik. Secondo Tuttosport i 7 milioni di euro più eventuali ulteriori 2 di bonus stabiliti l’estate scorsa per l’acquisto a titolo definitivo sono ritenuti congrui al valore dell’attaccante. Le probabilità che il club bianconero riscatti il polacco sono molto alte, visto anche il suo ottimo rendimento in campo. A beneficiare del riscatto sarà anche il Napoli, a cui andrà il 30% della cifra finale.

Fonte foto: Instagram @arekmilik

