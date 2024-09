la Repubblica – Juve-Napoli, chiusura del settore ospiti: tifosi rimborsati

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla decisione del Casms. Nonostante la prevendita partita il 21 agosto e il sold-out immediato, il Casms dovrebbe aver definitivamente deciso di chiudere il settore ospiti all’Allianz Stadium, ai tifosi del Napoli residenti in Campania. Stessa cosa anche per chi è in possesso della Fidelity Card.

La decisione sarebbe stata presa, a seguito degli incidenti avvenuti domenica, a Cagliari. Dunque, verranno così rimborsati i tifosi che avevano già speso 45 euro più commissioni web per l’acquisto dei tagliandi. Decisione a sorpresa, oggi l’ufficialità, così come la tempistica: a 24 ore dalla partita. Coi tifosi che da giorni avevano organizzato la trasferta, dunque il viaggio e il pernottamento.

