Tuttosport – Juve, promozione per Manna: ma Giuntoli rimane l’obiettivo principale.

L’edizione odierna del quotidiano, ha divulgato quanto deciso dalla società bianconera. La Juventus ha nominato Manna direttore sportivo, per ora solamente a parole, ma non cambierà nulla per quanto riguarda il futuro del club. In poche parole, la sua promozione non mette in discussione l’arrivo di Cristiano Giuntoli, e la scelta di affidare a lui l’area sportiva del club. Ora la società resta in attesa che il Napoli lo liberi.

