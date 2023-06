Italiano potrebbe dire addio ai viola: difficilmente si ferma oltre i 2 anni

Tuttosport – Italiano potrebbe dire addio alla Fiorentina: difficilmente si ferma oltre i 2 anni.

Vincenzo Italiano è un pallino fisso di Aurelio De Laurentiis, il quale è attualmente impegnato nella ricerca di un nuovo allenatore. L’edizione odierna del quotidiano, in merito alla faccenda, svela quello che potrebbe accadere a breve: “Ora è già futuro e quello di Italiano potrebbe essere lontano dalla Fiorentina per iniziare un’altra avventura. Difficilmente, dice chi lo conosce bene, lui si ferma nello stesso posto per oltre due anni, è un alpinista sempre a caccia di nuove vette da scalare. E forse dopo ieri il cerchio si è chiuso, nel modo più amaro”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Carnevale su Samardžić: “Ipotesi Napoli? Ha tante offerte, sceglierà lui”

Agente Kvara: “Vogliamo andare avanti con il Napoli, pronti a parlare di rinnovo migliorativo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 08 Giugno 2023 a cura di Artemis