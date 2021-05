Juve: Ronaldo contro tutti, compagni delusi da una sua azione

Il rapporto tra il portoghese e lo spogliatoio è ai minimi storici

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, scrive di Cristiano Ronaldo. All’interno della Juventus il portoghese sarebbe sempre più isolato, con lo spogliatoio bianconero che non avrebbe mandato giù la sua gita a Maranello con Agnelli ed Elkann. Stando a quanto scrive il quotidiano i compagni di CR7 sarebbero rimasti sorpresi e delusi dal suo comportamento; si aspettavano di trovarlo al campo per il solito lavoro di scarico post partita, soprattutto dopo una sconfitta cocente come quella subita dal Milan, che rischia di compromettere irrimediabilmente il loro cammino verso la Champions League. Invece il portoghese ha preferito andare a comprarsi una Ferrari. Questa sua azione è stata completamente supportata dal club, ma mal vista dallo spogliatoio, che con il passare del tempo ha cominciato a digerire sempre più a fatica tutte le libertà che gli vengono concesse.

