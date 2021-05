Milan: stagione finita per Zlatan Ibrahimovic, stop di almeno tre settimane

Tegola per il Milan in vista di un infuocato finale di stagione. La loro qualificazione in Champions League è tutt’altro che assicurata e ora saranno costretti ad affrontare gli ultimi impegni di campionato senza Zlatan Ibrahimovic. La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna riferisce che, seppur non ci dovrebbero essere danni ai legamenti, la distorsione al ginocchio dell’attaccante svedese è grave abbastanza da terminare la sua stagione con il Milan. Anche senza diagnosi ufficiali, il suo stop dovrebbe essere di almeno tre settimane, dovrebbe farcela per l’Europeo.