La Gazzetta dello Sport – Juve, Ronaldo risponderà alle domande dei Pm di Torino.

L’attesa è finita, Cristiano Ronaldo non ha più intenzione di lasciar correre. L’attaccante ha deciso, darà massima disponibilità per risolvere la situazione “Carta Ronaldo” e risponderà alle domande dei Pm di Torino. L’inchiesta Prisma in casa Juventus sta cambiando decisamente direzione, visto e considerato che le accuse si fanno sempre più taglienti. CR7 c’è, ora rimarrà da capire dove e quando si terrà l’incontro.

