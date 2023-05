Repubblica – Juve sogna il doppio colpo, non solo Giuntoli: in lista anche Spalletti.

La Juventus è accanita, perché non sogna solo il ds Giuntoli, ma in lista è spuntato anche il nome di Luciano Spalletti. Il primo si è già promesso ai bianconeri, nonostante sia ancora vincolato al club azzurro, che al momento non è intenzionato a liberarlo. Tuttavia il quotidiano aggiunge altri dettagli: “De Laurentiis ha proposto di prolungare fino al 2025. Spalletti per ora ha rifiutato. Certificando che la sua permanenza a Napoli non è scontata. De Laurentiis sembra quasi prepararsi all’addio”.

Fonte foto: Flickr.com

