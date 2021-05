Juve vittoria inconsapevole, per il Sassuolo sembrava un allenamento

La Repubblica si focalizza sul successo della Juventus a Sassuolo: “Juve, vittoria quasi inconsapevole. Per il Sassuolo sembrava un allenamento”.

Emanuele Gamba scrive così la sua analisi inerente al match di ieri tra Juventus e Sassuolo.

“I bianconeri hanno giocato con riluttanza ma hanno vinto, non senza soffrire. La Juventus è stata capace di approfittare dei regali difensivi del Sassuolo, lottando fino a riuscire a rimanere in lotta Champions. Dybala e Ronaldo hanno segnato il 100esimo gol in Serie A ed è una delle pochissime volte in cui sono andati a braccetto in questi tre anni di “convivenza distante”. In più pensò che sia stato Buffon ad indirizzare la partita, parando un rigore al 16′ di Berardi. Il Sassuolo nel primo tempo è riuscito a creare sei limpide palle gol “pareva una partita d’allenamento in cui gli attaccanti per mera pigrizia non avevano voglia di affondare i colpi”.

