Juventus, i tifosi contro Sarri. Bufera sul web per alcuni suoi atteggiamenti

Sarri, i tifosi sono contro di lui

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha scatenato numerose polemiche tra i tifosi bianconeri su tutti i social. Sotto accusa, un suo gesto scaramantico durante un’intervista nel post gara contro la Lazio.

“Io vicino allo scudetto? Comincio a toccarmi…Ho smesso di fare un altro mestiere perché mi ero annoiato, avevo un’altra passione che era quella del calcio ma non avevo l’obiettivo di arrivare ai vertici del calcio europeo”. Queste le parole del tecnico ex Napoli, che poi ha accompagnato la sua dichiarazione con una grattatina scaramantica. Sui Social i tifosi bianconeri non la prendono bene.

“L’allenatore della Juventus deve avere un certo stile e non cadere così in basso”; “Sarà un bravo allenatore, ma i suoi modi non mi piacciono”; “Sarebbe meglio evitare di fare certi gesti: rappresenti la Juventus”; “Non mi piace la sua comunicazione: non si dimentichi che rappresenta la Juventus”. Questi alcuni commenti dei fan della Vecchia Signora, che stentano ad apprezzare anche alcuni lati caratteriali di Maurizio Sarri.

