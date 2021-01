JUVENTUS – Mercato dei giovani: si guarda poco in Italia, ESTERO-MANIA per i bianconeri!

Juventus – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

La Juventus, ormai da tempo, cerca sempre più oltre i nostri confini quei giovani talenti da poter inserire col tempo in Prima Squadra, in Primavera da subito o nel medio-periodo nell’Under 23 del tecnico Zauli che milita in serie C.

In virtù di questo rafforzamento, il club bianconero sta monitorando da tempo nella serie B spagnola la promessa Alejandro Frances, ruolo difensore del Real Saragozza, nato nel 2002.

Il giovane talento spagnolo fa parte dell‘Under 18 e secondo quanto riportato da Sportitalia, la Juve per accaparrarselo dovrà sborsare non meno di 10 milioni di euro, cifra quest’ultima corrispondente alla sua clausola rescissoria.

