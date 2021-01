ESCLUSIVA -De Stefano vola a 1000 km di distanza: ecco il suo nuovo club

De Stefano – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

A quasi 1000 km di distanza inizia una nuova avventura nel mondo del calcio per il giovane calciatore De Stefano Giovanni più comunemente chiamato “Ivan”.

Infatti, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra Redazione, De Stefano è da poche ore diventato un nuovo rinforzo della società Pont Donnaz Hone Arnad E. in serie D che si trova nel comune di Pont-Saint Martin, in provincia di Aosta.

De Stefano, classe 2001, ruolo attaccante esterno sinistro, vanta trascorsi nelle giovanili del Palermo in cui ha militato dall’Under 15 (nel 2016) fino alla Primavera (2019). Nella scorsa stagione ha fatto parte della Berretti della Cavese allenandosi anche talvolta in prima squadra.

Ora, a 1000 km di distanza, nasce una nuova sfida per il 2001 nato a Napoli con già alle spalle una lunga esperienza vissuta in Sicilia in maglia rosanero.

L’operazione è stata resa possibile anche grazie all’impegno del procuratore sportivo Claudio Ventriglia il cui impegno non viene mai meno quado si tratta di mettersi a disposizione dei giovani calciatori all’inseguimento di un sogno.

Nel suo nuovo paese non ci sarà sole come a “casa”, troverà più freddo e neve, ma certamente De Stefano ha dentro di sè tutta la forza, la determinazione e la voglia di farsi valere in campo e farsi apprezzare come uomo, tutte qualità presenti nello “scugnizzo”…

Piero Vetrone

