Juventus-Napoli – Crolla l’ipotesi gennaio, unico slot possibile a maggio

La Gazzetta dello Sport analizza i calendari per ipotizzare la data di Juventus-Napoli.

Juventus-Napoli valevole per il campionato di Serie A 2020/2021 verrà rigiocata grazie ad una storica sentenza in terzo grado. In un primo momento si era pensato di rinviare i turni di Juventus e Napoli in Coppa Italia, il 13 gennaio, ma, secondo quanto ricostruito dalla rosea, gli accordi televisivi internazionale impediscono di procrastinare sia gli eventi per la Coppa che per la Supercoppa del 20 gennaio. In considerazione degli impegni europei delle due squadre, l’unica chance possibile, al momento, è a maggio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ricorso Juve-Napoli: oggi la decisione del Coni, tre i possibili scenari

Infortunio più grave del previsto per Koulibaly: si allungano i tempi di recupero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

È morta Joselyn Cano, la Kim Kardashian messicana aveva 30 anni