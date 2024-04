Corriere dello Sport – Spalletti: “Hanno venduto tutti! Ma cosa restiamo a fare?” Il retroscena

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli e attuale c.t. della Nazionale Italiana, è stato intervistato dal quotidiano e ha rilasciato alcune dichiarazioni anche riguardo il Napoli:

“Ho sempre deciso per me stesso. Il mestiere vuol dire 365 giorni di grande lavoro. Dopo il primo anno i miei collaboratori mi dissero “ma cosa restiamo a fare? Hanno venduto tutti”. Erano partiti Mertens, Koulibaly, Ghoulam, Ospina, Insigne, Fabian Ruiz. Tanta qualità. Io volevo sentirmi l’allenatore del Napoli e si è allenatori di una squadra soltanto se si fa qualcosa di effettivamente importante. Quando incontri De Laurentiis la prima cosa che ti dice è “secondi siamo già arrivati e dobbiamo stare sempre in Champions”. Messaggio chiaro e diretto. Così sono ripartito per ottenere quella cosa là, è successo, sarei potuto restare ancora, il grafico prestazionale l’avevamo portato al livello più alto”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bargiggia su Conte: “Non è la soluzione a tutto. Napoli? Vi dico cosa mi risulta”

Il sindaco di Dimaro-Folgarida: “Firmato rinnovo ritiro Napoli: ecco da quando”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi