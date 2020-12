Ancora ombre sul Napoli – Continua l’indagine della F.I.G.C.

L’edizione odierna de Il Corriere della Sera richiama l’attenzione sulle indagini ancora in corso sul Napoli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, resta l’ombra del complotto da parte del Napoli e scrive in merito alle indagini della FIGC sull’operato del Napoli:

“Cosa succederà se un presidente troverà il modo di rinviare una partita perché la sua squadra, a causa del Covid, non è nelle condizioni ideali per giocarla? La vicenda, almeno per la Figc, non finisce qui: resta aperta l’indagine, affidata alla procura federale, sulla violazione del protocollo da parte del Napoli. Vedremo dove porterà”.

