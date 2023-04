Juventus-Napoli, la probabile formazione azzurra

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la probabile formazione del Napoli in occasione della sfida contro la Juventus.

Questa sera Juventus e Napoli si sfideranno a Torino per la 30ª giornata di campionato. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la probabile formazione della squadra ospite. Secondo quanto si legge sul noto quotidiano a centrocampo ci saranno di sicuro Anguissa e Lobotka, mentre sarebbe in corso un ballottaggio tra Elmas e Zielinski. In difesa tornerà invece Amir Rrahmani, finalmente recuperato dopo l’infortunio. Infine in attacco spazio a Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Ecco quanto si legge in merito:

“Oggi Spalletti ci tiene a giocar bene in casa della Juve. Per questo motivo schiererà la formazione migliore, avendo recuperato anche Rrahmani (presto ufficiale il suo prolungamento di contratto) in difesa. A centrocampo c’è Anguissa con Lobotka, mentre Zielinski è in ballottaggio con Elmas. Davanti Lozano, che a Torino contro la Juve segnò nel suo debutto italiano nell’agosto 2019. E poi la coppia dei gioielli: Osimhen e Kvaratskhelia.”

Fonte immagine in evidenza: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

Napoli-Milan, pronta la mossa di Spalletti per spiazzare Pioli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Keanu Reeves e la fidanzata Alexandra Grant, red carpet al bacio: mai visti così