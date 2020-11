Juventus-Napoli, udienza di Lunedì confermata

Come riportato da Repubblica, l’udienza per il caso Juventus-Napoli di Lunedì è stata confermata. Presso la corte d’appello della giustizia sportiva, si cercherà di ribaltare la sentenza di primo grado. In precedenza, era stato assegnato il 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri, con il Napoli che ha anche subito la penalizzazione di un punto in classifica. Nel corso dell’udienza di Lunedì, potrebbe intervenire anche il presidente Aurelio De Laurentiis in videoconferenza. I tifosi azzurri aspettano con ansia il verdetto, con la speranza che venga ribaltato il giudizio in primo grado.

