Calciomercato, il Napoli punta Renato Sanches. Operazione da 25 milioni

Calciomercato, il Napoli su Renato Sanches

Secondo quanto riportato da portale calciomercato.it, il Napoli ha un nuovo obiettivo di mercato per Gennaio. Si tratta di Renato Sanches, centrocampista classe 97 in forza al Lille. Il calciatore portoghese assistito da Jorge Mendes, è entrato nel mirino del club azzurro che avrebbe individuato in lui il giusto rinforzo per la mediana azzurra. L’operazione si aggira intorno ai 25 milioni di Euro, ma oltre il Napoli ci sarebbe anche il Milan sulle sue tracce. Renato Sanches, dopo alcune stagioni non brillanti, al Lille sembra aver trovato la sua dimensione diventando uno dei perni principali del club francese. I buoni rapporti tra il Napoli e i transalpini, potrebbero favorire non poco il buon esito della trattativa.

