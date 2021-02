Juventus, nessun provvedimento per Buffon dopo la bestemmia contro l’Inter

Juventus, nessun provvedimento contro Buffon

Come riportato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport, la procura federale non prenderà nessun provvedimento contro Buffon per la presunta bestemmia contro l’Inter nella sfida di Coppa Italia. La procura federale ha giudicato l’audio poco chiaro, decidendo quindi di non procedere. Buffon è stato già deferito per lo stesso motivo qualche settimana fa, dopo un’altra bestemmia durante la partita contro il Parma in campionato.

