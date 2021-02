Juventus, Pirlo in conferenza: “Vogliamo la finale ad ogni costo”

Juventus, Andrea Pirlo in conferenza

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, alla vigilia della semifinale di ritorno con l’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto dichiarato:

“Sarà il secondo round di una grande sfida che ci darà la possibilità di andare in finale, un obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi. Sarà una partita dura e difficile, una battaglia, però siamo pronti per affrontarla al meglio. Bisogna partire con l’atteggiamento di essere alla pari, si parte da 0-0. Non possiamo rimanere fermi al risultato dell’andata, perché si è azzerato tutto. È come se fosse una finale, quindi dobbiamo avere l’atteggiamento di una squadra aggressiva che sa quello che vuole, quindi dobbiamo essere belli concentrati perché è troppo importante per lasciarlo scappare.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Giuffredi: “Tra Giuntoli e Adl rapporto umorale, è cosi dal primo giorno”

Napoli, ufficiale il riscatto di Politano. Clausola attivata dopo l’ultima presenza

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

In ospedali Umbria sospese attività programmate