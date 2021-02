Bagni su Maksimovic: “I giocatori in scadenza non dovrebbero giocare”

Salvatore Bagni su Maksimovic

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Si gonfia la rete, dove ha parlato anche di Nikola Maksimovic. Ecco quanto dichiarato:

“Sono d’accordo che i giocatori in scadenza non dovrebbero giocare, non voglio dare colpe particolari ma il passaggio da fare era molto semplice. Gattuso? Si è ripetuta la partita contro lo Spezia, sarebbero 6 punti in più e avremmo un’altra classifica. Tiri più di 20 volte a partite, che altro si deve fare? Il secondo errore è peggiore del primo, che può capitare: qualcuno in difesa era assenza. La squadra ha creato ed è stata sfortunata, non capisco cosa si possa imputare a Gattuso.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus, Pirlo in conferenza: “Vogliamo la finale ad ogni costo”

Giuffredi: “Tra Giuntoli e Adl rapporto umorale, è cosi dal primo giorno”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Zaki: Bastione Cagliari illuminato di giallo per Patrick