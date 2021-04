Juventus, Pirlo: “Minaccia UEFA di esclusione dalla Champions? Non abbiamo paura”

Juventus, Pirlo in conferenza stampa

Juventus, Pirlo nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Fiorentina, ha parlato anche del tema legato alla Superlega:

Pirlo:

“È normale che prima della partita contro il Parma si parlasse solo di quello e un po’ ha influenzato anche i giocatori. Volevamo vincere per raggiungere la qualificazione in Champions e faremo così anche domani. Pensiamo solo a quello, le voci non ci interessano, anche se sappiamo che si potrà parlare di questo anche in futuro”.

ESCLUSIONE DALLA CHAMPIONS? – Minaccia della UEFA di escludere la Juventus dalla prossima Champions? Il tecnico bianconero Andrea Pirlo, ha risposto anche a questa domanda, dicendosi tranquillo: “Non abbiamo paura di questo, siamo sereni e concentrati su quello che dobbiamo fare. Vogliamo terminare la stagione centrando i nostri obiettivi. Siamo sereni su quello che deciderà la UEFA”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ADL cambia idea, ora vuole convincere Gattuso a restare

ESCLUSIVA FA – Spalletti nome caldo per la panchina azzurra, De Laurentiis avrebbe ormai scelto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La destinazione dei fondi: più asili e palestre, la laurea vale come esame Stato