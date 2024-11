Juventus su Raspadori, De Laurentiis avrebbe dei dubbi

La Juventus sarebbe interessata all’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori; Aurelio De Laurentiis avrebbe però qualche perplessità.

Si avvicina il mercato di gennaio ed in tale occasione Giacomo Raspadori è stato accostato più volte alla Juventus.

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte”, nel corso della trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’, ed ha parlato di tale argomento sottolineando una perplessità del Presidente Aurelio De Laurentiis.

“Spetterà ai giocatori chiedere alla società di essere ceduti, poi il club valuterà. Raspadori piace molto a Gasperini ma l’Atalanta in attacco è coperta. Ciò è dimostrato dai tanti gol segnati fino a questo momento. Se investe, lo fa a centrocampo o difesa. Raspadori può interessare soprattutto alla Juventus, Cristiano Giuntoli lo conosce e sa che può giocare anche esterno. Tuttavia, non sappiamo se questa trattativa possa andare avanti e su che tipo di binari. Trattare con un’altra big, soprattutto a gennaio, è difficile: il Presidente ha sempre il timore di rafforzare l’avversario o di non fare l’affare giusto. Raspadori è un calciatore importante e che resta stabilmente in Nazionale, non dimentichiamolo.”

Fonte immagine in evidenza – Archivio

