Karsdorp-Roma: rottura totale, il giocatore vuole l’addio

Quello di Rick Karsdorp con la Roma è un matrimonio che da tempo ormai va verso il divorzio. Il giocatore si allenato oggi a Trigoria con la squadra ma ciò non cambia la sostanza: il laterale olandese vuole lasciare la Capitale. Dopo quanto accadde dopo Sassuolo-Roma, con le dure accuse di Mourinho lanciate nei suoi confronti seppur il suo nome non sia mai stato fatto, l’ex Feyenoord non ha avuto nessun chiarimento né con la società, né tantomeno con lo Special One. Lo riporta Tuttomercatoweb.

