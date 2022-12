Ufficiale, Salernitana: lesione al quadricipite per Giulio Maggiore

Giulio Maggiore si aggiunge alla lista degli infortunati in casa Salernitana

Altro infortunio in casa Salernitana. Il club granata tramite i suoi canali ufficiali comunica che Giulio Maggiore in data odierna si è sottoposto a risonanza magnetica presso il MedicalPark di Antalya. Dagli esami è emersa una lesione a carico del quadricipite sinistro. L’atleta inizierà nei prossimi giorni il suo percorso riabilitativo. Verosimilmente il giocatore resterà fermo almeno per un paio di mesi saltando la gara contro il Napoli.

Fonte foto: Instagram @giuliomaggiore

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli di gennaio: la società ha le idee chiare, anche su Zaniolo

UFFICIALE – Altra amichevole del Napoli al Maradona col Lille: da domani i biglietti, ecco i prezzi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici