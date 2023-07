Corriere del Mezzogiorno – Kilman è la prima scelta per la difesa, l’opzione low-cost è Mavropanos.

Kim Min-Jae, dopo l’annuncio del Bayern Monaco, è diventato definitivamente un ricordo lontano. Il sud-corano ha firmato fino al 2028 per 7 milioni di euro più bonus come salario. Oggi il tema principale in casa Napoli è l’innesto in difesa, che andrà a rimpiazzare proprio il giocatore.

“La prima scelta per sostituire Kim è Max Kilman del Wolverhampton, il Napoli proverà ancora per un po’ di tempo ad abbassare le pretese del club inglese che chiede 40 milioni di euro. L’alternativa low cost è Mavropanos dello Stoccarda, potrebbero bastare 20 milioni di euro”.

Fonte foto: Flickr.com

