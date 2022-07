Kim Min-Jae: Napoli al lavoro con gli avvocati per completare i contratti

Sono ore decisive per l’arrivo del difensore a Napoli

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato le ultime sulla trattativa per Kim Min-Jae.

Queste le sue parole:

“Il Napoli in queste ore è a lavoro con i legali coreani di Kim Min-Jae per completare i contratti. Se ci riescono e firmano, domani il difensore può andare a Roma per le visite mediche, ma da quello che so non arriva domani a Roma”.

