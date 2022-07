Osimhen, parla l’amico giornalista: “La verità sul Bayern e il litigio con Spalletti”

Sono stati giorni movimentati per l’attaccante nigeriano

Il giornalista Oma Akatugba, amico e membro dell’entourage di Victor Osimhen, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it. Nel suo intervento ha fatto chiarezza sul litigio avvenuto in allenamento, dichiarando che è tutto ok, sono cose di campo. Il giocatore si sarebbe preoccupato per il fatto che Ostigaard si fosse fatto male, ma si è già chiarito sia con Anguissa che con Spalletti. Inoltre ha spento le voci che vorrebbero Victor al Bayern Monaco: “Non è vero che il Bayern ha fatto una chiamata. Victor è felice di giocare a Napoli e vuole vincere titoli, il suo focus è questo”.

