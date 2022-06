Koulibaly: “Aver perso lo Scudetto fa ancora male, i tifosi lo meritavano”

Il senegalese torna a parlare dello Scudetto perso dal Napoli

Kalidou Koulibaly ha rilasciato un’intervista a BBC Sport Africa nella quale è tornato a parlare della scorsa stagione giocata con il Napoli.

Queste le sue parole:

“Non posso dire di essere totalmente felice, perché la corsa allo scudetto è stata importante, ma non siamo riusciti a ottenere i punti che ci servivano per vincerlo. I tifosi erano un po’ dispiaciuti, avremmo voluto regalarglielo. E’ un peccato e fa davvero male. Napoli è come un piccolo paese, i tifosi amano il loro club e i loro colori. Potevamo fare meglio ma siamo contenti per il ritorno in Champions”.

