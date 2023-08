La Gazzetta dello Sport – Koopmeiners, sì al Napoli ma l’Atalanta rifiuta prima offerta da 35mln.

L’edizione odierna del quotidiano parla anche dell’interesse del Napoli per Koopmeiners. Se per Veiga è questione di giorni, se non di ore, per il centrocampista dell’Atalanta la questione è più complicata. Il Nazionale olandese sembrerebbe aver espresso la sua preferenza per i partenopei, ma al momento l’Atalanta fa muro, rifiutando anche un’offerta da 35 milioni avanzata da De Laurentiis. Al momento c’è da capire se il club bergamasco non vuole cederlo o è solo strategia di mercato. Nei prossimi giorni la situazione sarà chiarita.

