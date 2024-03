Koopmeiners si è infortunato in nazionale: a rischio la sfida col Napoli

La Federazione olandese, ha rilasciato un comunicato su Teun Koopmeniers, centrocampista dell’Atalanta. Il giocatore, durante la sfida amichevole contro la Scozia, si è infortunato e non sarà disponibile per la prossima in Germania. Anche la sua presenza contro il Napoli è a forte rischio, considerando che è in programma questo sabato al Maradona.

Il comunicato: “Teun Koopmeiners non si recherà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista si è infortunato nella partita contro la Scozia e non sarà in grado di recuperare per la partita contro la Germania.”

