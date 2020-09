Koulibaly, c’è l’offerta del PSG ma non convince il Napoli

Il Napoli è sempre alla ricerca di un acquirente per Kalidou Koulibaly.

Il calciatore, infatti, verrebbe sacrificato per esigenze di bilancio e per consentire, con la sua cessione, di finanziare il mercato.

Il quotidiano Tuttosport svela un’ultima proposta giunta alla società. Il Paris Saint Germain, infatti, avrebbe proposto 7 milioni per il prestito più altri 52 per l’obbligo di riscatto. Cifra che, al momento, non scalda il cuore del presidente De Laurentiis che vorrebbe guadagnare qualcosina in più.

