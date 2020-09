Milik-Roma ci siamo ma c’è da sciogliere il nodo multa

Sembrano oramai non esserci più dubbi per quanto riguarda il passaggio di Milik alla Roma.

Il centravanti passerà dal Napoli ai giallorossi per 18 milioni tra prestito e riscatto più bonus. Oramai siamo ai dettagli ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe ancora un nodo da sciogliere.

Il polacco, infatti, non vorrebbe pagare la multa per il contenzioso dovuto all’ammutinamento del ritiro avvenuto dopo la partita di Champions League contro il Salisburgo. Pertanto, vuole una carta scritta in cui il presidente De Laurentiis dichiara di voler rinunciare alla causa nei suoi confronti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus, ufficiale l’addio di Higuain. Rescisso il contratto

Napoli, dopo le cessioni si sblocca il mercato in entrata. Gli obiettivi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: a Lesbo operazione per trasferire i migranti