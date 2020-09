De Paul-Leeds si complica e spunta lo Zenit per l’argentino

De Paul e il Leeds sono più lontani. Sull’argentino dell’Udinese piomba lo Zenit

De Paul sembrava destinato a vestire la maglia della squadra del Loco Bielsa. Ora l’affare si complica e suul’argentino, che interessa anche a varie squadre italiane, si è fiondato lo Zenit di San Pietroburgo

Tra i nomi più importanti di questo calciomercato in Serie A c’è anche quello di Rodrigo De Paul. Dopo l’ennesima stagione da protagonista, l’argentino è più che mai pronto a spiccare il volo per un’esperienza importante. In Italia si è parlato molto di Juventus, Fiorentina e Roma, ma nelle ultime settimane si è accesa la pista estera. Il Leeds neopromosso di Marcelo Bielsa ha cominciato le trattative con l’Udinese e il suo numero 10, che sembravano avviarsi verso una conclusione positiva.

Nelle ultime ore, però, secondo quanto riportato da “Calciomercato.it” , è sorto qualche intoppo nell’operazione. Il Leeds, infatti, non è arrivato a offrire la cifra richiesta dall’Udinese per il cartellino di Rodrigo De Paul – valutato 30-35 milioni di euro – e al momento la trattativa è in stand-by. Un rallentamento che ha dato spazio a un nuovo inserimento: si tratta dello Zenit San Pietroburgo, un ritorno di fiamma per i russi che hanno riallacciato i contatti con l’entourage del centrocampista della Seleccion argentina. Nei giorni scorsi, il club russo aveva sondato la disponibilità dell’ex Valencia.

