Juventus: rescissione dolorosa per Higuain. Convocato il CdA

Nel mercato ai tempi del Covid 19 accade anche che le squadre, pur di liberarsi di ingaggi consistenti, preferiscono generare minusvalenza.

Diversi sono stati i casi come quelli riguardanti Rakitic, Vidal, Matuidi e, in ordine di tempo Higuain. E proprio il centravanti ex Napoli porterà alla Juventus una perdita di non poco conto.

Arrivato a Torino cinque anni fa, versando nelle casse dei napoletani ben 90 milioni di euro, il suo addio anticipato ha portato una perdita di 18.3 milioni di euro. A riportarlo la stessa società juventina tramite comunicato ufficiale. Non a caso, è stato convocato un Consiglio di Amministrazione proprio per discutere delle modifiche al bilancio, generate da tale perdita.

