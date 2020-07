Koulibaly, il Manchestr City orre 65 milioni più Otamendi e Zinchenko

Offerta del Manchester City per Koulibaly

Secondo quanto riportato dall’edizione online del quotidiano The Sun, il Manchester City sarebbe pronto a fare follie per Kalidou Koulibaly. Il club inglese avrebbe offerto una cifra che si aggira intorno ai 65 milioni, più due calciatori. Si tratta del difensore argentino Otamendi e del laterale sinistro Zinchenko, i quali verrebbero sacrificati da Guardiola pur di arrivare al difensore senegalese. Al momento il Napoli non avrebbe ancora risposto all’offerta. La dirigenza del City, avrebbe inserito i due calciatori nella trattativa in quanto la richiesta da 100 milioni del Napoli è stata ritenuta troppo alta.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Napoli segue Pezzella. La Fiorentina ha già il sostituto

La furia di Zlatan Ibrahimovic: “Non è questo il mio Milan, tutto diverso dal passato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Rocco Fredella sposerà Doriana, la promessa di matrimonio nel castello dove portò Gemma Galgani