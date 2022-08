Duello tra Napoli e Juventus per Raspadori, il Sassuolo ora chiede 40 milioni

La Juventus insidia il Napoli per Raspadori, il Sassuolo aumenta la richiesta

La Juventus è pronta a sfidare il Napoli sul mercato per Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo su cui si sta per aprire un’asta. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, sul centravanti della nazionale si sono fiondati con decisione anche i bianconeri. Ecco quanto dichiarato da Luca Marchetti in merito:

“Ci potrebbe essere un duello di mercato tra Napoli e Juve per Raspadori. Il Napoli è stata la prima squadra ad aver manifestato l’interesse per l’attaccante. De Laurentiis ha offerto verbalmente 30 milioni di euro a Carnevali, attenzione però alla Juventus che sta cercando un attaccante con le stesse caratteristiche. Su Raspadori sono iniziate le grandi manovre, tanto che è previsto un incontro in settimana con gli agenti del giocatore. Il giocatore aveva già accettato la proposta del Napoli, ora va convinto il Sassuolo che chiede non meno di 40 milioni. Il Sassuolo sta già pensando al sostituto, l’idea è Pinamonti che ha dato l’ok all’Atalanta ma non ha l’accordo con l’Inter sulla valutazione di 20 milioni. Il Sassuolo, cedendo Raspadori, li avrebbe pronti”.

